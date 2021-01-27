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Депутату польського Сейму призупинили членство в партії за вакцинацію поза чергою

Середа, 27 січня 2021, 12:55

Депутату Сейму Збігневу Гіржинському призупинили членство в партії "Право і справедливість" у зв’язку з неоднозначною вакцинацією - він отримав вакцину як викладач університету, але не входить до категорії викладачів-медиків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють польські ЗМІ, серед яких Onet.

Про рішення лідера ПіС Ярослава Качинського призупинити його членство в партії повідомив голова виконавчого комітету Кшиштоф Соболевський, наголосивши, що "правила поширюються на всіх". 

Пріоритетне право на вакцинацію, окрім медичних працівників, мають викладачі та студенти медичних університетів.  

Гіржинський отримав вакцину як викладач Університету Коперника у Торуні, де він є викладачем на історичному факультеті - серед інших охочих за пропозицією закладу.  

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Сам депутат стверджує, що не вчинив нічого незаконного. Він також пригадав, що сам в кінці грудня публічно казав про пропозицію ректора університету вакцинуватися усім викладачам.

"Я не просив нікого про будь-які пріоритети в черзі, і я не вакцинувався поза чергою", - заявив він, стверджуючи, що все повністю відповідало вимогам законодавства, зокрема, що він отримав запрошення на щеплення через онлайн-акаунт пацієнта.

Як повідомляє RMF24, на скандал вже відреагували у канцелярії прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

"Медуніверситети та університети з медичними факультетами можуть реєструвати (на вакцинацію) медичних працівників, згідно з національною програмою вакцинації. Університет Коперника надав таку можливість усьому персоналу. Депутат Гіржинський не відповідає цим критеріям, він порушив правила. Для такої процедури немає виправдання", - заявили у канцелярії. 

Тим часом міністр охорони здоров’я Адам Недзельський оголосив, що з приводу вакцинації в Університеті Коперника в Торуні проведуть розслідування. 

"Це тривожне порушення - роботодавець, тобто, ректор, включив до списку на пріоритетну вакцинацію осіб, які не мали на це права", - заявив він. 

Це вже другий у Польщі скандал, пов'язаний з вакцинацією поза чергою. Раніше стало відомо, що серед перших вакцину отримали низка знаменитостей.

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