Депутату польського Сейму призупинили членство в партії за вакцинацію поза чергою

Депутату Сейму Збігневу Гіржинському призупинили членство в партії "Право і справедливість" у зв’язку з неоднозначною вакцинацією - він отримав вакцину як викладач університету, але не входить до категорії викладачів-медиків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють польські ЗМІ, серед яких Onet.

Про рішення лідера ПіС Ярослава Качинського призупинити його членство в партії повідомив голова виконавчого комітету Кшиштоф Соболевський, наголосивши, що "правила поширюються на всіх".

Pan Poseł @girzynski decyzją Prezesa @pisorgpl Jarosława Kaczyńskiego został w dniu dzisiejszym zawieszony w prawach członka @pisorgpl. Zasady obowiązują wszystkich. #wieszwięcej — Krzysztof Sobolewski 🇵🇱100PL🇵🇱 (@AC_Sobol) January 26, 2021

Пріоритетне право на вакцинацію, окрім медичних працівників, мають викладачі та студенти медичних університетів.

Гіржинський отримав вакцину як викладач Університету Коперника у Торуні, де він є викладачем на історичному факультеті - серед інших охочих за пропозицією закладу.

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Сам депутат стверджує, що не вчинив нічого незаконного. Він також пригадав, що сам в кінці грудня публічно казав про пропозицію ректора університету вакцинуватися усім викладачам.

"Я не просив нікого про будь-які пріоритети в черзі, і я не вакцинувався поза чергою", - заявив він, стверджуючи, що все повністю відповідало вимогам законодавства, зокрема, що він отримав запрошення на щеплення через онлайн-акаунт пацієнта.

Як повідомляє RMF24, на скандал вже відреагували у канцелярії прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

"Медуніверситети та університети з медичними факультетами можуть реєструвати (на вакцинацію) медичних працівників, згідно з національною програмою вакцинації. Університет Коперника надав таку можливість усьому персоналу. Депутат Гіржинський не відповідає цим критеріям, він порушив правила. Для такої процедури немає виправдання", - заявили у канцелярії.

Тим часом міністр охорони здоров’я Адам Недзельський оголосив, що з приводу вакцинації в Університеті Коперника в Торуні проведуть розслідування.

"Це тривожне порушення - роботодавець, тобто, ректор, включив до списку на пріоритетну вакцинацію осіб, які не мали на це права", - заявив він.

Це вже другий у Польщі скандал, пов'язаний з вакцинацією поза чергою. Раніше стало відомо, що серед перших вакцину отримали низка знаменитостей.