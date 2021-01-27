Депутату польского Сейма приостановили членство в партии за вакцинацию вне очереди

Депутату Сейма Польши Збигневу Гиржинскому приостановили членство в партии "Право и справедливость" в связи с неоднозначной вакцинацией - он получил вакцину как преподаватель университета, но не входит в категорию преподавателей-медиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают польские СМИ, среди которых Onet.

О решении лидера ПиС Ярослава Качиньского приостановить его членство в партии сообщил председатель исполнительного комитета Кшиштоф Соболевский, подчеркнув, что "правила распространяются на всех".

Pan Poseł @girzynski decyzją Prezesa @pisorgpl Jarosława Kaczyńskiego został w dniu dzisiejszym zawieszony w prawach członka @pisorgpl. Zasady obowiązują wszystkich. #wieszwięcej — Krzysztof Sobolewski 🇵🇱100PL🇵🇱 (@AC_Sobol) January 26, 2021

Приоритетное право на вакцинацию, кроме медицинских работников, имеют преподаватели и студенты медицинских университетов.

Гиржинский получил вакцину как преподаватель Университета Коперника в Торуни, где он является преподавателем на историческом факультете – в числе других желающих по предложению заведения.

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Сам депутат утверждает, что не сделал ничего незаконного. Он также вспомнил, что сам в конце декабря публично говорил о предложении ректора университета вакцинироваться всем преподавателям.

"Я не просил никого о каких-либо приоритетах в очереди, и я не вакцинировался вне очереди", - заявил он, утверждая, что все полностью соответствовало требованиям законодательства, в частности, что он получил приглашение на прививку через онлайн-аккаунт пациента.

Как сообщает RMF24, на скандал уже отреагировали в канцелярии премьер-министра Матеуша Моравецкого.

"Медуниверситеты и университеты с медицинскими факультетами могут регистрировать (на вакцинацию) медицинских работников, согласно национальной программе вакцинации. Университет Коперника предоставил такую ​​возможность всему персоналу. Депутат Гиржинский не соответствует этим критериям, он нарушил правила. Для такой процедуры нет оправдания", - заявили в канцелярии.

Между тем министр здравоохранения Адам Недзельський объявил, что по поводу вакцинации в Университете Коперника в Торуни проведут расследование.

"Это тревожное нарушение - работодатель, то есть, ректор, включил в список на приоритетную вакцинацию лиц, не имевших на это права", - заявил он.

Это уже второй в Польше скандал, связанный с вакцинацией вне очереди. Ранее стало известно, что среди первых вакцину получили ряд знаменитостей.