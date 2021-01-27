Кулеба обещает услышать венгров Закарпатья при разработке закона о нацменьшинствах

Украина обязалась привлечь венгров Закарпатья к разработке закона о национальных меньшинствах.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Когда речь идет о разработке закона о национальных меньшинствах, то, безусловно, это должно происходить с привлечением венгерской общины", - заявил Кулеба.

Министр также заверил, что стремится учесть ее интересы: "Мы должны заботиться об общине".

Вопрос консультаций с венграми Закарпатья поднимала венгерская сторона. Также Венгрия считает необходимым провести двусторонние переговоры по закону "Об образовании" и по языковому законодательству. Украина пока дала согласие на переговоры по первому из этих законов.

Как сообщалось, венгерский министр в Киеве рассказал об "эмоциях" из-за обысков СБУ и заверил, что угрозы сепаратизма нет.