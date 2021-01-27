Генсек Ради Європи, з якою не хотів бачитися Зеленський, спробує приїхати до України навесні 

У постійній делегації України до ПАРЄ заявили про потенційний візит генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич до України вже цієї весни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у делегації оголосили після зустрічі українських делегатів з Пейчинович-Бурич у середу.

"На зустрічі були обговорені ряд важливих питань, а також отримані важливі сигнали з боку Ради Європи. Майбутній візит пані генеральної секретарки до України, потенційно, відбудеться вже цією весною", - сказано у повідомленні делегації на Facebook.

У понеділок 25 січня під час виступу на пленарній сесії ПАРЄ Пейчинович-Бурич заявила, що планувала минулого року відвідати Україну, але Київ не створив для цього відповідних умов.

Зазначимо, що джерела "ЄвроПравди" підтверджують: наприкінці 2019 року Пейчинович-Бурич дійсно мала намір відвідати Україну, велася підготовка цього візиту, також її зустрічей поза офіційною програмою.

Втім, офіційний Київ не дав згоди на зустріч генсека РЄ з президентом Володимиром Зеленським, через що у Страсбурзі, за даними кількох співрозмовників ЄП, вирішили взагалі скасувати її візит.

Джерела "ЄвроПравди" стверджують, що цього разу українською стороною попередньо підтверджена готовність до зустрічі президента із очільницею секретаріату Ради Європи.

Нагадаємо, у понеділок постійна делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження російської делегації.