Школи в Англії не відновлять навчання до 8 березня

Англійські школи не поновлять очне навчання до 8 березня у зв'язку з незадовільною епідеміологічною ситуацією в країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Звертаючись до Палати громад, Джонсон підтвердив, що учні не повернуться в класи після лютневої половини семестру.

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Прем'єр сказав, що у міністрів "поки немає достатньо даних, щоб точно знати, як скоро буде безпечно відкрити наше суспільство і економіку".

"Першою ознакою того, що нормальна освіта починає повертатися, має бути повернення учнів у класи", - сказав Джонсон.

Прем'єр сказав, що країна залишається в "небезпечній ситуації", але все має прояснитися до середини наступного місяця. "До того часу ми дізнаємося набагато більше про вплив вакцин на запобігання госпіталізацій і смертей", - пояснив він.

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Британський уряд має намір опублікувати свій план ослаблення ізоляції після того, як розгляне дані, на тижні, що починається 22 лютого.

"Цей план, звичайно ж, буде залежати від подальшого успіху нашої програми вакцинації, можливостей Національної служби охорони здоров'я і від того, що кількість смертей буде падати такими темпами, як ми очікуємо, оскільки все більше людей буде вакциновано", - сказав Джонсон.

Початкові і середні школи в Англії були закриті для всіх учнів, за винятком дітей ключових співробітників і тих, хто перебуває в уразливому становищі.