Школы в Англии не возобновят обучение до 8 марта

Английские школы не возобновят очное обучение до 8 марта в связи с неудовлетворительной эпидемической ситуацией в стране.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Обращаясь к Палате общин, Джонсон подтвердил, что ученики не вернутся в классы после февральской половины семестра.

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Премьер сказал, что у министров "пока нет достаточно данных, чтобы точно знать, как скоро будет безопасно открыть наше общество и экономику".

"Первым признаком того, что нормальное образование начинает возвращаться, должно быть возвращение учащихся в классы", - сказал Джонсон.

Премьер сказал, что страна остается в "опасной ситуации", но все должно проясниться к середине следующего месяца. "К тому времени мы узнаем гораздо больше о влиянии вакцин на предотвращение госпитализаций и смертей", - пояснил он.

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Британское правительство намерено опубликовать свой план ослабления изоляции после того, как рассмотрит данные, на неделе, начинающейся 22 февраля.

"Этот план, конечно же, будет зависеть от дальнейшего успеха нашей программы вакцинации, возможностей Национальной службы здравоохранения и от того, что количество смертей будет падать такими темпами, как мы ожидаем, поскольку все больше людей будут вакцинированы", - сказал Джонсон.

Начальные и средние школы в Англии были закрыты для всех учащихся, за исключением детей ключевых сотрудников и тех, кто находится в уязвимом положении.