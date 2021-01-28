Агентство ЄС зупинило співпрацю з Угорщиною через ігнорування рішення суду щодо мігрантів
Прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex оголосило про призупинення роботи в Угорщині у зв’язку з тим, що країна порушує закони блоку у своєму ставленні до мігрантів та шукачів притулку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
"Frontex призупиняє всю операційну діяльність на території Угорщини", - заявив речник агентства Кріс Боровськи.
Рішення з’явилося невдовзі після грудневого рішення Суду ЄС, яким він визначив, що Угорщина своїм поводженям з мігрантами й шукачами притулку порушує правила ЄС.
Серед іншого, суд визнав, що Угорщина встановила такі правила й умови, за яких мігранти майже не можуть подати заяву на отримання притулку у ЄС, а також незаконно видворяє людей у прикордонну зону з сусіднью Сербією.
В середині січня угорські правозахисники звернулися з листом до Frontex, заявивши, що Угорщина ігнорує рішення суду і продовжує ті самі практики, та закликали агентство на знак протесту призупинити участь у контролі на кордонах країни - щоб "не стати співучасником заходів, які кваліфікуються Судом ЄС як порушення фундаментальних прав людини".
"Після рішення Суду ЄС, яке вимагає від Угорщини припинити видворення в Сербію, ми вітаємо призупинення прикордонних операцій Frontex в Угорщині", - відреагувала єврокомісарка з внутрішніх справ Івла Йоганссон.
After December’s European Court of Justice @EUCourtPress ruling demanding #Hungary stop #pushbacks into #Serbia,— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) January 27, 2021
the suspension of @Frontex border operations in Hungary is welcome. @EC_Budapest #MigrationEU #Asylum #Refugees #ECJ
Процедуру притягнення Угорщини до відповідальності за порушення законодавства ЄС Єврокомісія запустила в грудні 2015 року, вважаючи, що угорське законодавство суперечить європейському своєю процедурою надання притулку, умовами прийому біженців та процедурою повернення.
Суд Європейського Союзу раніше виніс рішення про незаконність утримання шукачів притулку в угорському прикордонному таборі біля сербського кордону. В адміністрації Орбана після цього рішення заявили, що Угорщина відмовиться від прикордонних транзитних зон для шукачів притулку.