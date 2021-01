Агентство ЄС зупинило співпрацю з Угорщиною через ігнорування рішення суду щодо мігрантів

Прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex оголосило про призупинення роботи в Угорщині у зв’язку з тим, що країна порушує закони блоку у своєму ставленні до мігрантів та шукачів притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Frontex призупиняє всю операційну діяльність на території Угорщини", - заявив речник агентства Кріс Боровськи.

Рішення з’явилося невдовзі після грудневого рішення Суду ЄС, яким він визначив, що Угорщина своїм поводженям з мігрантами й шукачами притулку порушує правила ЄС.

Серед іншого, суд визнав, що Угорщина встановила такі правила й умови, за яких мігранти майже не можуть подати заяву на отримання притулку у ЄС, а також незаконно видворяє людей у прикордонну зону з сусіднью Сербією.

В середині січня угорські правозахисники звернулися з листом до Frontex, заявивши, що Угорщина ігнорує рішення суду і продовжує ті самі практики, та закликали агентство на знак протесту призупинити участь у контролі на кордонах країни - щоб "не стати співучасником заходів, які кваліфікуються Судом ЄС як порушення фундаментальних прав людини".

"Після рішення Суду ЄС, яке вимагає від Угорщини припинити видворення в Сербію, ми вітаємо призупинення прикордонних операцій Frontex в Угорщині", - відреагувала єврокомісарка з внутрішніх справ Івла Йоганссон.

After December’s European Court of Justice @EUCourtPress ruling demanding #Hungary stop #pushbacks into #Serbia,

the suspension of @Frontex border operations in Hungary is welcome. @EC_Budapest #MigrationEU #Asylum #Refugees #ECJ