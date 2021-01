Агентство ЕС остановило сотрудничество с Венгрией из-за игнорирования решения суда по мигрантам

Пограничное агентство Европейского Союза Frontex объявило о приостановке работы в Венгрии в связи с тем, что страна нарушает законы блока в своем отношении к мигрантам и просителям убежища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Frontex приостанавливает всю операционную деятельность на территории Венгрии", - заявил собеседник агентства Крис Боровски.

Решение появилось вскоре после декабрьского решения Суда ЕС, которым он определил, что Венгрия своим обращением с мигрантами и искателями убежища нарушает правила Евросоюза.

Среди прочего, суд признал, что Венгрия установила такие правила и условия, при которых мигранты почти не могут подать заявление на получение убежища в ЕС, а также незаконно выдворяет людей в пограничную зону с соседней Сербией.

В середине января венгерские правозащитники обратились с письмом к Frontex, заявив, что Венгрия игнорирует решение суда и продолжает те же практики, и призвали агентство в знак протеста приостановить участие в контроле на границах страны - чтобы "не стать соучастником мероприятий, которые квалифицируются Судом ЕС как нарушение фундаментальных прав человека".

"После решения Суда ЕС, которое требует от Венгрии прекратить выдворение в Сербию, мы приветствуем приостановление пограничных операций Frontex в Венгрии", - отреагировала еврокомиссар по внутренним делам Ивла Йоханссон.

