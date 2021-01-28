Агентство ЕС остановило сотрудничество с Венгрией из-за игнорирования решения суда по мигрантам
Пограничное агентство Европейского Союза Frontex объявило о приостановке работы в Венгрии в связи с тем, что страна нарушает законы блока в своем отношении к мигрантам и просителям убежища.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
"Frontex приостанавливает всю операционную деятельность на территории Венгрии", - заявил собеседник агентства Крис Боровски.
Решение появилось вскоре после декабрьского решения Суда ЕС, которым он определил, что Венгрия своим обращением с мигрантами и искателями убежища нарушает правила Евросоюза.
Среди прочего, суд признал, что Венгрия установила такие правила и условия, при которых мигранты почти не могут подать заявление на получение убежища в ЕС, а также незаконно выдворяет людей в пограничную зону с соседней Сербией.
В середине января венгерские правозащитники обратились с письмом к Frontex, заявив, что Венгрия игнорирует решение суда и продолжает те же практики, и призвали агентство в знак протеста приостановить участие в контроле на границах страны - чтобы "не стать соучастником мероприятий, которые квалифицируются Судом ЕС как нарушение фундаментальных прав человека".
"После решения Суда ЕС, которое требует от Венгрии прекратить выдворение в Сербию, мы приветствуем приостановление пограничных операций Frontex в Венгрии", - отреагировала еврокомиссар по внутренним делам Ивла Йоханссон.
After December’s European Court of Justice @EUCourtPress ruling demanding #Hungary stop #pushbacks into #Serbia,— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) January 27, 2021
the suspension of @Frontex border operations in Hungary is welcome. @EC_Budapest #MigrationEU #Asylum #Refugees #ECJ
Процедуру привлечения Венгрии к ответственности за нарушение законодательства ЕС Еврокомиссия запустила в декабре 2015 года, считая, что венгерское законодательство противоречит европейскому своей процедурой предоставления убежища, условиями приема беженцев и процедурой их возвращения.
Суд Европейского Союза ранее вынес решение о незаконности содержания искателей убежища в венгерском пограничном лагере у сербской границы. В администрации Орбана после этого решения заявили, что Венгрия откажется от пограничных транзитных зон для искателей убежища.