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Швейцарія запропонує безкоштовні тести на коронавірус для всього населення

Четвер, 28 січня 2021, 11:16

Швейцарія планує запропонувати безкоштовні тести на коронавірус всьому населенню країни, сподіваючись таким чином виявляти більше безсимптомних хворих.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це заявили в уряді 27 січня. 

"Близько половини усіх заражень можуть поширюватися людьми, у яких немає симптомів і вони не знають про те, що інфіковані. Федеральний уряд заплатить за тест для безсимптомних людей, щоб таким чином захистити найбільш вразливих і щоб можливо було завчасно стримувати локальні спалахи", - йдеться у заяві уряду. 

У ній додають, що це особливо нагальне питання у зв’язку з поширенням нових штамів вірусу.

За словами міністра охорони здоров’я Алана Берсе, ініціатива буде коштувати близько 930 млн євро. 

Раніше федеральний уряд платив за тести лише в окремих випадках - якщо людина мала симптоми, а також - для тестування мешканців будинків для літніх людей та медиків. Іноді витрати покривалися з бюджетів кантонів.

З початку епідемії Швейцарія з населенням 8,6 млн зареєструвала близько 515 000 заражень та 8500 смертей. 

Після найвищого піку заражень у листопаді, приріст нових випадків стабілізувався і останнім часом поступово спадає.

Проте в уряді серйозно стурбовані новими штамами вірусу. На минулому тижні такі становили 10% від позитивних тестів - вдвічі більше, ніж на тиждень раніше.

Нагадаємо, раніше уряд скоротив термін самоізоляції для мандрівників, що прибувають в країну, з 10 днів до 7, та почав вимагати від усіх ПЛР-тести на коронавірус. 

Крім того, почали діяти штрафи у розмірі 200 швейцарських франків за порушення маскового режиму.

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Швейцарія Коронавірус
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