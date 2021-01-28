Швейцарія запропонує безкоштовні тести на коронавірус для всього населення

Швейцарія планує запропонувати безкоштовні тести на коронавірус всьому населенню країни, сподіваючись таким чином виявляти більше безсимптомних хворих.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це заявили в уряді 27 січня.

"Близько половини усіх заражень можуть поширюватися людьми, у яких немає симптомів і вони не знають про те, що інфіковані. Федеральний уряд заплатить за тест для безсимптомних людей, щоб таким чином захистити найбільш вразливих і щоб можливо було завчасно стримувати локальні спалахи", - йдеться у заяві уряду.

У ній додають, що це особливо нагальне питання у зв’язку з поширенням нових штамів вірусу.

За словами міністра охорони здоров’я Алана Берсе, ініціатива буде коштувати близько 930 млн євро.

Раніше федеральний уряд платив за тести лише в окремих випадках - якщо людина мала симптоми, а також - для тестування мешканців будинків для літніх людей та медиків. Іноді витрати покривалися з бюджетів кантонів.

З початку епідемії Швейцарія з населенням 8,6 млн зареєструвала близько 515 000 заражень та 8500 смертей.

Після найвищого піку заражень у листопаді, приріст нових випадків стабілізувався і останнім часом поступово спадає.

Проте в уряді серйозно стурбовані новими штамами вірусу. На минулому тижні такі становили 10% від позитивних тестів - вдвічі більше, ніж на тиждень раніше.

Нагадаємо, раніше уряд скоротив термін самоізоляції для мандрівників, що прибувають в країну, з 10 днів до 7, та почав вимагати від усіх ПЛР-тести на коронавірус.

Крім того, почали діяти штрафи у розмірі 200 швейцарських франків за порушення маскового режиму.