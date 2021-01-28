Швейцария предложит бесплатные тесты на коронавирус для всего населения
Швейцария планирует предложить бесплатные тесты на коронавирус всему населению страны, надеясь таким образом выявлять больше бессимптомных больных.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом заявили в правительстве 27 января.
"Около половины всех заражений могут распространяться людьми, у которых нет симптомов и они не знают о том, что инфицированы. Федеральное правительство заплатит за тест для бессимптомных людей, чтобы таким образом защитить наиболее уязвимых и чтобы можно было заранее сдерживать локальные вспышки", - говорится в заявлении правительства.
В ней добавляют, что это особенно важный вопрос в связи с распространением новых штаммов вируса.
По словам министра здравоохранения Алана Берсе, инициатива будет стоить около 930 млн евро.
Ранее федеральное правительство платило за тесты только в отдельных случаях - если человек имел симптомы, а также - для тестирования жителей домов престарелых и медиков. Иногда расходы покрывались из бюджета кантонов.
С начала эпидемии Швейцария с населением 8,6 млн зарегистрировала около 515 000 заражений и 8500 смертей.
После наивысшего пика заражений в ноябре прирост новых случаев стабилизировался и в последнее время постепенно спадает.
Однако в правительстве серьезно обеспокоены новыми штаммами вируса. На прошлой неделе они составляли 10% от положительных тестов - вдвое больше, чем неделей ранее.
Напомним, ранее правительство сократило срок самоизоляции для путешественников, прибывающих в страну, с 10 дней до 7, и потребовало от всех ПЦР-тесты на коронавирус.
Кроме того, начали действовать штрафы в размере 200 швейцарских франков за нарушение масочного режима.