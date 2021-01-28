У Німеччині приріст заражень коронавірусом впав до найнижчого рівня з жовтня
У Німеччині приріст заражень коронавірусом досягнув найнижчого рівня з жовтня.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це свідчать нові дані Інституту Роберта Коха.
Кількість заражень на 100 000 населення за останній тиждень складала 98 - вперше за ці місяці знизившись до менше 100. Для порівняння, 22 грудня це було 197,6 випадку на 100 000 населення.
Оголошуючи жорсткий карантин, Німеччина ставила за мету знизити цей показник до менше 50 - вважається, що на цьому етапі система охорони здоров’я знову буде здатна відстежувати контакти хворих.
Нагадаємо, минулого тижня канцлерка Ангела Меркель та прем’єри федеральних земель домовилися продовжити локдаун до 14 лютого.
У Німеччині залишаються закритими школи, ресторани та усі другорядні магазини, а людям забороняється зустрічатися більш ніж з однією людиною з іншого домогосподарства.
З початку епідемії, у Німеччині підтвердили понад 2,1 млн заражень та 54 913 смертей від коронавірусу. На відміну від "першої хвилі", коли померлих у Німеччині було набагато менше, ніж в Італії, Іспанії та Британії, за останній місяць неодноразово реєстрували понад 1000 смертей за добу.
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