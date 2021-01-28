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У Німеччині приріст заражень коронавірусом впав до найнижчого рівня з жовтня

Четвер, 28 січня 2021, 12:57

У Німеччині приріст заражень коронавірусом досягнув найнижчого рівня з жовтня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це свідчать нові дані Інституту Роберта Коха. 

Кількість заражень на 100 000 населення за останній тиждень складала 98 - вперше за ці місяці знизившись до менше 100. Для порівняння, 22 грудня це було 197,6 випадку на 100 000 населення. 

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Оголошуючи жорсткий карантин, Німеччина ставила за мету знизити цей показник до менше 50 - вважається, що на цьому етапі система охорони здоров’я знову буде здатна відстежувати контакти хворих.

Нагадаємо, минулого тижня канцлерка Ангела Меркель та прем’єри федеральних земель домовилися продовжити локдаун до 14 лютого.

У Німеччині залишаються закритими школи, ресторани та усі другорядні магазини, а людям забороняється зустрічатися більш ніж з однією людиною з іншого домогосподарства. 

З початку епідемії, у Німеччині підтвердили понад 2,1 млн заражень та 54 913 смертей від коронавірусу. На відміну від "першої хвилі", коли померлих у Німеччині було набагато менше, ніж в Італії, Іспанії та Британії, за останній місяць неодноразово реєстрували понад 1000 смертей за добу.

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