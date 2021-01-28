В Германии прирост заражений коронавирусом достиг самого низкого уровня с октября.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом свидетельствуют новые данные Института Роберта Коха.

Количество заражений на 100 000 населения за последнюю неделю составляло 98 - впервые за эти месяцы снизившись до менее 100. Для сравнения, 22 декабря это было 197,6 случая на 100 000 населения.

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Объявляя жесткий карантин, Германия ставила цель снизить этот показатель до менее 50 - считается, что на этом этапе система здравоохранения снова будет способна отслеживать контакты больных.

На прошлой неделе канцлер Ангела Меркель и премьеры федеральных земель договорились продлить локдаун до 14 февраля.

В Германии остаются закрытыми школы, рестораны и все второстепенные магазины, а людям запрещено встречаться более чем с одним человеком из другого домохозяйства.

С начала эпидемии, в Германии подтвердили более 2,1 млн заражений и 54 913 смертей от коронавируса. В отличие от "первой волны", когда умерших в Германии было гораздо меньше, чем в Италии, Испании и Великобритании, за последний месяц неоднократно регистрировали более 1000 смертей в сутки.

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