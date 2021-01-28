В Германии прирост заражений коронавирусом достиг самого низкого уровня с октября
В Германии прирост заражений коронавирусом достиг самого низкого уровня с октября.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом свидетельствуют новые данные Института Роберта Коха.
Количество заражений на 100 000 населения за последнюю неделю составляло 98 - впервые за эти месяцы снизившись до менее 100. Для сравнения, 22 декабря это было 197,6 случая на 100 000 населения.
Объявляя жесткий карантин, Германия ставила цель снизить этот показатель до менее 50 - считается, что на этом этапе система здравоохранения снова будет способна отслеживать контакты больных.
На прошлой неделе канцлер Ангела Меркель и премьеры федеральных земель договорились продлить локдаун до 14 февраля.
В Германии остаются закрытыми школы, рестораны и все второстепенные магазины, а людям запрещено встречаться более чем с одним человеком из другого домохозяйства.
С начала эпидемии, в Германии подтвердили более 2,1 млн заражений и 54 913 смертей от коронавируса. В отличие от "первой волны", когда умерших в Германии было гораздо меньше, чем в Италии, Испании и Великобритании, за последний месяц неоднократно регистрировали более 1000 смертей в сутки.
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