З лікарні у Німеччині поцупили 5 тисяч масок підвищеного захисту

З лікарні в західнонімецькому місті Бергіш-Гладбах невідомі викрали близько 5 тисяч захисних масок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

У четвер поліція оголосила, що п'ять коробок з масками FFP2 вартістю близько 5 тисяч євро, які необхідні для роботи лікарні, зникли зі складського приміщення клініки.

Коли 18 січня інвентар перевіряли, ящики були на місці. Але через тиждень їх вже не було.

На дверях складського приміщення не виявлено слідів злому.

"Незважаючи на інтенсивні пошуки, виявити велику кількість зниклих масок не вдалося, тому слід припускати крадіжку", - заявила поліція.

Розпочато кримінальну справу за фактом крадіжки.

Нагадаємо, німецька авіакомпанія Lufthansa з 1 лютого не пускатиме на борт своїх літаків пасажирів у звичайних медичних масках, а тільки в масках з посиленим захистом класу FFP2 і вище.

Раніше німецька влада оголосила, що 34,1 мільйона громадян, особливо схильних до ризику зараження коронавірусом, отримають респіратори FFP2 через нові штами коронавірусу.