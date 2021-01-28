Из больницы в Германии украли 5 тысяч масок повышенной защиты

Из больницы в западногерманском городе Бергиш-Гладбах неизвестные похитили около 5000 защитных масок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

В четверг полиция объявила, что пять коробок с масками FFP2 стоимостью около 5000 евро, которые необходимы для работы больницы, исчезли из складского помещения клиники.

Когда 18 января инвентарь проверяли, ящики были на месте. Но через неделю их уже не было.

На дверях складского помещения не обнаружено следов взлома.

"Несмотря на интенсивные поиски, обнаружить большое количество пропавших масок не удалось, поэтому следует предполагать кражу", - заявила полиция.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa с 1 февраля не будет пускать на борт своих самолетов пассажиров в обычных медицинских масках, а только в масках с усиленной защитой класса FFP2 и выше.

Ранее немецкие власти объявили, что 34,1 миллиона граждан, особенно подверженных риску заражения коронавируса, получат респираторы FFP2 из-за новых штаммов коронавируса.