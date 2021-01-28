Новий уряд Естонії планує збільшити обсяг навчання естонською у російських школах

Новий уряд Естонії на чолі з Каєю Каллас на своїй першій пресконференції у четвер повідомив про розроблений план дій з переходу на естонську мову навчання в іншомовних школах і дитячих садах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

За словами міністра адміністративного управління Яака Ааба, уряд підготував план дій щодо естономовної освіти , в якому поставлена ​​мета, щоб навчання в школах Естонії переважно велося естонською мовою.

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"Ми це теж підтримали. У всіх дитячих садках і школах (іншомовних) більшою мірою будуть вчити естонську мову і вчитися естонською мовою. Ми домовилися про дві речі: жодна школа не буде закрита, а ми підтримаємо бажання і мотивацію, дамо додатковий ресурс і будемо рухатися в тому напрямку, щоб у дітей були рівні можливості і бажання давати собі раду в естонському суспільстві", - заявив міністр.

"Звичайно, ми не домовилися про те, в якому році відбудеться перехід. Звичайно, ми постараємося збільшити обсяг, щоб в іншомовних школах було якомога більше естонської мови", - додав він.

За його словами, безліч російськомовних дітей вже вчаться в естонських школах, а в іншомовних школах обсяг навчання естонською мовою вже становить 40%.

"Все це вказує на те, що серед дітей і батьків, чиєю рідною мовою не є естонська, є бажання і мотивація вчити естонську мову і вчитися естонською мовою", - сказав міністр.

Ааб назвав план амбітним. Далі, за його словами, складанням плану займеться міністр освіти, підкреслює Delfi.

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