В Эстонии планирует расширить обучение на эстонском в русских школах и детсадах

Новое правительство Эстонии во главе с Каей Каллас на своей первой пресс-конференции в четверг сообщило о разработанном плане действий по переходу на эстонский язык обучения в иноязычных школах и детских садах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

По словам министра административного управления Яака Ааба, правительство подготовило план действий по эстоноязычному образованию, в котором поставлена ​​цель, чтобы обучение в школах Эстонии преимущественно велось на эстонском языке.

"Мы это тоже поддержали. Во всех детских садах и школах (иностранных) в большей степени будут учить эстонский язык и учиться на эстонском языке. Мы договорились о двух вещах: ни одна школа не будет закрыта, а мы поддержим желание и мотивацию, дадим дополнительный ресурс и будем двигаться в том направлении, чтобы у детей были равные возможности и желание справляться в эстонском обществе", - заявил министр.

"Конечно, мы не договорились о том, в каком году состоится переход. Конечно, мы постараемся увеличить объем, чтобы в иностранных школах было как можно больше эстонского языка", - добавил он.

По его словам, множество русскоязычных детей уже учатся в эстонских школах, а в иностранных школах объем обучения на эстонском языке уже составляет 40%.

"Все это указывает на то, что среди детей и родителей, чьим родным языком не является эстонский, есть желание и мотивация учить эстонский язык и учиться на эстонском языке", - сказал министр.

Ааб назвал план амбициозным. Далее, по его словам, составлением плана займется министр образования, подчеркивает Delfi.

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