Швеція через ризики коронавірусу на рік заборонить розводити норок

Швеція анонсувала рішення про заборону розводити норок до кінця 2021 року після низки випадків коронавірусу на норкових фермах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє шведське The Local.

Перші випадки коронавірусу на норкових фермах у Швеції виявили у жовтні 2020 року. Відтоді зараження ставалися вже на 13 із 30 ферм в країні.

У Шведському національному ветеринарному інституті повідомили, що дані з Нідерландів і Данії засвідчили, що запобігти потраплянню вірусу на норкові ферми дуже важко, навіть з дотриманням заходів безпеки.

"Враховуючи нинішню ситуацію, ми вважаємо недоцільним збільшувати кількість норок в країні", - зазначила директор інституту Анн Ліндберг.

Заборона не стосується норкових ферм як таких, а лише розведення нових тварин, тож фермери можуть продовжувати тримати тварин, яких мають на даний час.

Нагадаємо, у сусідній Данії наприкінці 2020 року після виявлення мутованого коронавірусу на норкових фермах вирішили знищити усіх норок. Це призвело до політичної кризи через те, що на той момент для такого кроку не було юридичних підстав, а масове захоронення тварин створило ризики для навколишнього середовища.

За вибракуваних норок Данія заплатить фермерам 2,5 млрд євро компенсації.