Швеция из-за рисков коронавируса на год запретит разводить норок

Швеция анонсировала решение о запрете разводить норок до конца 2021 после ряда случаев коронавируса на норковых фермах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает шведское The Local.

Первые случаи коронавируса на норковых фермах в Швеции обнаружили в октябре 2020 года. С тех пор заражения происходили уже на 13 из 30 ферм в стране.

В Шведском национальном ветеринарном институте сообщили, что данные из Нидерландов и Дании показали, что предотвратить попадание вируса на норковые фермы очень трудно, даже с соблюдением мер безопасности.

"Учитывая нынешнюю ситуацию, мы считаем нецелесообразным увеличивать количество норок в стране", - отметила директор института Анн Линдберг.

Запрет не касается норковых ферм как таковых, а лишь разведения новых животных, поэтому фермеры могут продолжать держать животных, которые есть у них в настоящее время.

Напомним, в соседней Дании в конце 2020 года после обнаружения мутировавшего коронавируса на норковых фермах решили уничтожить всех норок. Это привело к политическому кризису из-за того, что на тот момент для такого шага не было юридических оснований, а массовое захоронение животных создало риски для окружающей среды.

За отбракованных норок Дания заплатит фермерам 2,5 млрд евро компенсации.