Глава Агентства охорони здоров'я Швеції вибачився за поїздку на автобусі без маски

Глава Агентства громадської охорони здоров'я Швеції Йохан Карлсон визнав, що користувався громадським транспортом без маски, не дивлячись на рекомендації свого відомства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Швеція довгий час була однією з небагатьох країн у світі, які не рекомендували публічне використання масок для стримування поширення коронавірусу, але в січні агентство змінило свої правила і рекомендувало маски в громадському транспорті в годину пік.

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Карлсон в понеділок був помічений без маски на центральному вокзалі Стокгольма. Він стверджував, що правила не стосуються залізничних платформ, на яких, за його словами, можна дотримуватися дистанції, але визнав, що їздив без маски в автобусі.

"Думаю, це було минулого четверга. Моя поїздка на автобусі в Уппсалу (де він мешкає, - ред.). Я не помітив, що була година пік. Автобус був порожній, так що ніщо не змусило мене подумати про це. Звичайно, це було ніяково", - сказав він.

Згідно з рекомендаціями, люди, що народилися до 2004 року, повинні носити маски в громадському транспорті з 7-9 ранку до 16-18 вечора в будні дні, якщо немає можливості зайняти спеціально відведене місце.

На питання журналістів, чи вважає він, що для нього особливо важливо бути зразком для наслідування, Карлсон погодився: "Так, я безумовно так думаю. Я дійсно намагаюся ним бути і дотримуюся правила. Іноді ви забуваєте, це може бути з кожним, але я думаю, що ви повинні систематично працювати над цими проблемами, навіть коли це стосується вас самих".

Нагадаємо, генеральний директор Шведського агентства з надзвичайних ситуацій Ден Еліассон був змушений піти у відставку після того, як під час різдвяних канікул здійснив поїздку на Канарські острови.