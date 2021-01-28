Глава Агентства здравоохранения Швеции извинился за поездку на автобусе без маски

Глава Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлсон признал, что пользовался общественным транспортом без маски, несмотря на рекомендации своего ведомства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Швеция долгое время была одной из немногих стран в мире, которые не рекомендовали публичное использование масок для сдерживания распространения коронавируса, но в январе агентство изменило свои правила и рекомендовало маски в общественном транспорте в час пик.

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Карлсон в понедельник был замечен без маски на центральном вокзале Стокгольма. Он утверждал, что правила не касаются железнодорожных платформ, на которых, по его словам, можно соблюдать дистанцию, но признал, что ездил без маски в автобусе.

"Думаю, это было в прошлый четверг. Моя поездка на автобусе в Уппсале (где он живет. - Ред.). Я не заметил, что был час пик. Автобус был пустой, так что ничто не заставило меня подумать об этом. Конечно, это неловко", - сказал он.

Согласно рекомендациям, люди, родившиеся до 2004 года, должны носить маски в общественном транспорте с 7-9 утра до 16-18 вечера в будние дни, если нет возможности занять специально отведенное место.

На вопрос журналистов, считает ли он, что для него особенно важно быть образцом для подражания, Карлсон согласился: "Да, я определенно так думаю. Я действительно стараюсь им быть и придерживаюсь правила. Иногда вы забываете, это может быть с каждым, но я думаю, что вы должны систематически работать над этими проблемами, даже если это касается вас самих".

Напомним, генеральный директор Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям Дэн Элиассон был вынужден уйти в отставку после того, как во время рождественских каникул совершил поездку на Канарские острова.