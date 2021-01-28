Україна залишилась на третьому місці за кількістю скарг на неї в ЄСПЛ

В Європейському суді з прав людини зареєстровані та чекають на вирішення 16,7%,%, які містять звинувачення проти української держави.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щорічному звіті ЄСПЛ.

За даними станом на 1 січня 2020 року в реєстрі Суду сумарно зареєстровано 61 500 тисяч заяв, 75% з яких стосуються п’яти країн.

Читайте також ЄСПЛ звинуватив Україну у численних порушеннях прав людини під час протестів на Майдані

10 250 скарг, або 16,7%- подані проти України. Лише дві держави Ради Європи мають більше скарг проти них – це Російська Федерація (13 800 скарг або 22,4% скарг) та Туреччина (11 150 або 18,1% скарг).

Далі йдуть Румунія з 7700 заявками, або 12,5% від загальної кількості, та Італія з 3400 заявками, або 5,5% від загальної кількості.

Минулого року Україна теж була на третьому місці за кількістю скарг в ЄСПЛ, але їхня кількість була меншою - 8850 або 14,8% від загальної кількості.

Потік заяв проти України суттєво зріс від 2018 року – тоді було зареєстровано 7250 заяв, або 12,9% завантаженості суду. Через таке суттєве зростання Україна тоді обігнала Румунію.

Читайте також – "Перемога Грузії, пастка для України: які загрози несе рішення ЄСПЛ про російську агресію"