Украина осталась на третьем месте по количеству жалоб на нее в ЕСПЧ

В Европейском суде по правам человека зарегистрированы и ожидают решения 16,7% жалоб, содержащие обвинения против украинского государства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежегодном отчете ЕСПЧ.

По данным на 1 января 2020 года в реестре Суда суммарно зарегистрировано 61,5 тысяч заявлений, 75% из которых касаются пяти стран.

10 250 жалоб, или 16,7%, поданы против Украины. Лишь два государства Совета Европы имеют больше жалоб против них - это Российская Федерация (13 800 жалоб, или 22,4%) и Турция (11 150, или 18,1% жалоб).

Далее следуют Румыния с 7700 заявлениями, или 12,5% от общего количества, и Италия с 3400, или 5,5% от общего количества.

В прошлом году Украина тоже была на третьем месте по количеству жалоб в ЕСПЧ, но их количество было меньше - 8850, или 14,8% от общего количества.

Поток заявлений против Украины существенно вырос с 2018 года - тогда было зарегистрировано 7250 заявлений, или 12,9% загруженности суда. Из-за такого существенного роста Украина тогда обогнала Румынию.

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