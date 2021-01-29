Зросла кількість жертв пожежі в коронавірусній лікарні в Румунії

Кількість жертв в результаті пожежі, яка спалахунла у п’ятницю вранці в коронавірусній лікарні в Румунії, зросла до п’яти.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Лучіан Боде повідомив, що тіло п’ятого загиблого знайшли обвугленим у ванній кімнаті. Він не уточнив, чи був загиблий пацієнтом.

Мер Бухареста тим часом розповів, що у клініки не було проблем з опаленням. За його словами, перевірки, які відбулися минулого року в медичних закладах Бухареста, також не виявили проблем у системах пожежної безпеки.

Пожежа у лікарні Matei Bals в Бухаресті, де лікують хворих на коронавірус, виникла близько 5 години ранку у п’ятницю. Від вогню і їдкого диму постраждали чотири кімнати на першому поверсі.

Трьох людей у постраждалих палатах знайшли вже мертвими, четверту людину намагалися реанімувати, але врятувати її не вдалося.

З лікарні евакуювали понад 120 хворих, багато з них були під’єднані до кисню.

У листопаді 2020 року в Румунії відбулася схожа трагедія. Тоді займання сталося у реанімації окружної лікарні П'ятра-Нямц на північному сході. Внаслідок пожежі померли 10 хворих на коронавірус.

Після цієї трагедії в уряді пообіцяли перевірити всі відділення інтенсивної терапії.