Число жертв пожара в коронавирусной больнице в Румынии возросло до пяти

Число жертв в результате пожара, который вспыхнул в пятницу утром в коронавирусной больнице в Румынии, возросло до пяти.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Лучиан Боде сообщил, что тело пятого погибшего нашли обугленным в ванной комнате. Он не уточнил, был ли погибший пациентом.

Мэр Бухареста тем временем рассказал, что у клиники не было проблем с отоплением. По его словам, проверки, которые произошли в прошлом году в медицинских учреждениях Бухареста, также не обнаружили проблем в системах пожарной безопасности.

Пожар в больнице Matei Bals в Бухаресте, где лечат больных коронавирусом, возник около пяти часов утра в пятницу. От огня и едкого дыма пострадали четыре комнаты на первом этаже.

Трех человек в пострадавших палатах нашли уже мертвыми, четвертого пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Из больницы эвакуировали более 120 больных, многие из них были подключены к кислороду.

В ноябре 2020 года в Румынии произошла похожая трагедия. Тогда возгорание произошло в реанимации окружной больницы Пятра-Нямц на северо-востоке Румынии. В результате пожара погибли 10 больных коронавирусом.

После этой трагедии в правительстве пообещали проверить все отделения интенсивной терапии.