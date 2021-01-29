Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Президентка Єврокомісії: AstraZeneca зобов'язана віддати ЄС вироблену в Британії вакцину

Регулятор ЄС не побачив зв’язку між вакциною Pfizer та смертями літніх людей після щеплень

Грузія дозволить в'їзд всім іноземцям, щепленим будь-якою вакциною від COVID-19

Португалія обмежила виїзд громадян з країни на тлі рекорду смертності від COVID-19






Єврокомісія опублікувала контракт про вакцини з AstraZeneca за згодою компанії 

П'ятниця, 29 січня 2021, 13:39

Єврокомісія за згодою з компанією AstraZeneca опублікувала контракт з компанією про закупівлю вакцини від коронавірусу, який сторони підписали 27 серпня минулого року, щоб забезпечити прозорість у суперечці на тлі дефіциту вакцин. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

41-сторінковий документ з’явився на офіційному сайті у вільному доступі. Втім, частина конфіденційної інформації у ньому прихована - як, наприклад, деталі інвойсів. 

Читайте також
AstraZeneca заперечила відмову від переговорів з ЄС про вакцини

"Комісія вітає прагнення компанії до більшої прозорості… Прозорість та відповідальність важливі для того, щоб зміцнити довіру європейських громадян", - зазначає ЄК у своєму повідомленні. 

Єврокомісія додає, що сподівається у найближчому майбутньому отримати згоду на публікацію контрактів і з іншими фармкомпаніями. 

Згідно з контрактом з компанією, ЄС законтрактував в AstraZeneca 300 млн доз вакцини, з можливістю згодом закупити ще 100 млн доз. 

Нагадаємо, днями AstraZeneca заявила, що зможе поставити Євросоюзу у першому кварталі 2021 року значно менше доз, ніж очікувалося.

Читайте також
AstraZeneca пояснила, що відбувається із затримкою поставок вакцини до ЄС 

Ця новина з’явилася після того, як почалися затримки поставок і з боку BioNTech-Pfizer.

Після цього Єврокомісія ініціювала контроль за експортом вироблених у ЄС доз вакцини. 

Зазначимо, AstraZeneca ще не отримала дозвіл на використання у ЄС, але рішення Європейського медичного агентства очікується найближчим часом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Єврокомісія
powered by lun.ua