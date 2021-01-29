Єврокомісія опублікувала контракт про вакцини з AstraZeneca за згодою компанії 

Єврокомісія за згодою з компанією AstraZeneca опублікувала контракт з компанією про закупівлю вакцини від коронавірусу, який сторони підписали 27 серпня минулого року, щоб забезпечити прозорість у суперечці на тлі дефіциту вакцин.

Про це повідомляє "Європейська правда".

41-сторінковий документ з’явився на офіційному сайті у вільному доступі. Втім, частина конфіденційної інформації у ньому прихована - як, наприклад, деталі інвойсів.

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"Комісія вітає прагнення компанії до більшої прозорості… Прозорість та відповідальність важливі для того, щоб зміцнити довіру європейських громадян", - зазначає ЄК у своєму повідомленні.

Єврокомісія додає, що сподівається у найближчому майбутньому отримати згоду на публікацію контрактів і з іншими фармкомпаніями.

Згідно з контрактом з компанією, ЄС законтрактував в AstraZeneca 300 млн доз вакцини, з можливістю згодом закупити ще 100 млн доз.

Нагадаємо, днями AstraZeneca заявила, що зможе поставити Євросоюзу у першому кварталі 2021 року значно менше доз, ніж очікувалося.

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Ця новина з’явилася після того, як почалися затримки поставок і з боку BioNTech-Pfizer.

Після цього Єврокомісія ініціювала контроль за експортом вироблених у ЄС доз вакцини.

Зазначимо, AstraZeneca ще не отримала дозвіл на використання у ЄС, але рішення Європейського медичного агентства очікується найближчим часом.