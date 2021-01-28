ЄС узгодив механізм блокування експорту вакцин від коронавірусу - ЗМІ

Європейська комісія в п'ятницю оголосить про впровадження механізму, згідно з яким країни ЄС зможуть блокувати експорт вакцин від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на двох представників ЄС.

Згідно з планом Брюсселя, ЄС проінструктує свої митні органи про можливість блокувати експорт вакцин, якщо у них немає попереднього схвалення. Схема повинна бути підписана експертами з 27 країн-учасниць на засіданні, яке також очікується в п'ятницю.

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Країни ЄС нададуть такі дозволи тільки після того, як виробники вакцин поставлять дози вакцин, обіцяні в їх "попередніх угодах про закупівлі" з ЄС.

Оскільки і Pfizer/BioNTech, і AstraZeneca не досягають своїх планових показників по поставкам, це дозволить ЄС блокувати експорт до рівня тижневих планових поставок.

В останні дні офіційні особи ЄС обговорювали, чи буде план містити різке блокування кордонів або просто систему прозорості. Більш жорстка версія, зрештою, взяла гору після того, як погіршилися відносини з англо-шведським фармацевтичним гігантом AstraZeneca.

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"Це справа самих компаній, щоб переконатися, що вони можуть задовольнити попит. Для ЄС новий експортний контроль є питанням забезпечення того, щоб на гроші, які ми витратили, вироблялися вакцини для наших громадян", - сказав чиновник.

Однак, ЄС звільнить від цієї вимоги поставки вакцин для бідних країн і для міжнародної програми COVAX під егідою ООН.

Раніше у Єврокомісії заявили, що ініціюватимуть контроль за експортом вироблених у ЄС доз вакцини після заяв компанії AstraZeneca, що вона зможе поставити у першому кварталі року суттєво менше доз, ніж передбачено контрактом.

Перед тим низка країн ЄС отримали суттєво менше вакцини, ніж розраховували, через затримки поставок від BioNTech-Pfizer.