Еврокомиссия опубликовала контракт о вакцинах с AstraZeneca с согласия компании

Еврокомиссия по согласованию с компанией AstraZeneca опубликовала контракт с компанией о закупке вакцины от коронавируса, который стороны подписали 27 августа прошлого года, чтобы обеспечить прозрачность в споре на фоне дефицита вакцин.

Об этом сообщает "Европейская правда".

41-страничный документ появился на официальном сайте в свободном доступе. Впрочем, часть конфиденциальной информации в нем скрыта - как, например, детали инвойсов.

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"Комиссия приветствует стремление компании к большей прозрачности... Прозрачность и ответственность важны для того, чтобы укрепить доверие европейских граждан", - отмечает ЕК в своем сообщении.

Еврокомиссия добавляет, что надеется в ближайшем будущем получить согласие на публикацию контрактов и с другими фармкомпаниями.

Согласно контракту с компанией, ЕС законтрактовал у AstraZeneca 300 млн доз вакцины, с возможностью впоследствии закупить еще 100 млн доз.

Напомним, на днях AstraZeneca заявила, что сможет поставить Евросоюзу в первом квартале 2021 года значительно меньше доз, чем ожидалось.

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Эта новость появилась после того, как начались задержки поставок и со стороны BioNTech-Pfizer.

После этого Еврокомиссия инициировала контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины.

Отметим, AstraZeneca еще не получила разрешение на использование в ЕС, но решение Европейского медицинского агентства ожидается в ближайшее время.