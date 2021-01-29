Президент Еврокомиссии: AstraZeneca обязана отдать ЕС произведенную в Британии вакцину

Компания AstraZeneca по контракту с Брюсселем обязана поставить в ЕС вакцину против коронавируса, произведенную в Великобритании, чтобы восполнить дефицит производства в Бельгии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Deutschlandfunk.

"Сама компания указала нам в контракте четыре производственных площадки, две из которых находятся в Великобритании. Это был ее выбор. Именно они планируют производство. Однозначно включены два производственных предприятия из Великобритании. Как им это удастся это решить, в конечном итоге - задача компании", - сказала фор дер Ляйен.

Еврокомиссия заплатила 336 миллионов евро за 400 миллионов доз, первые 100 миллионов из которых должны были быть доставлены в первом квартале этого года.

На прошлой неделе компания заявила, что только 25% от планового объема поставок будут возможны из-за производственных проблем на бельгийском заводе, и что она не может восполнить дефицит за счет импорта из Великобритании.

"Я призываю компанию выполнить свои обязательства по доставке нам. Я понимаю, что у них есть начальные трудности. Мы хотим прозрачности того, почему это так. Может, мы тоже сможем помочь. Мы хотели бы знать, почему сегодня вы не можете выполнить то, что мы предусмотрели в контракте, а именно то, что мы инвестируем в вас миллионы, и вы уже заранее производите продукцию на склады. Где эти дозы? Это первый вопрос, который у нас есть", - сказала фон дер Ляйен.

Еврокомиссия по согласованию с AstraZeneca опубликовала контракт с компанией о закупке вакцины от коронавируса, который стороны подписали 27 августа прошлого года, чтобы обеспечить прозрачность в споре на фоне дефицита вакцин.

Еврокомиссия также инициировала контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины.

Отметим, AstraZeneca еще не получила разрешение на использование в ЕС, но решение Европейского медицинского агентства ожидается в ближайшее время.