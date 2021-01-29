Посли G7 зробили заяву про схвалений у ВР проєкт реформи СБУ 

Посли країн "Групи семи" в Україні привітали ухвалення Верховною радою закону про СБУ у першому читанні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява у п’ятницю опублікована у офіційному Twitter-аккаунті британського головування в групі підтримки послів G7 у Києві.

"Посли G7 вітають позитивні кроки щодо реформування СБУ у відповідності до міжнародних стандартів. Ми високо цінуємо роль президента Зеленського, віцепрем’єрки Стефанішиної та інших у здійсненні цих змін і закликаємо їх завершити цю роботу", - сказано у заяві.

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Раніше у п’ятницю Міжнародна дорадча група, до якої входять представники НАТО, ЄС та США, привітала ухвалення у першому читанні законопроєкту про СБУ, але очікує, що до другого читання проєкт буде доопрацьовано.

28 січня Верховна рада України ухвалила за основу нову редакцію закону про Службу безпеки України. За ухвалення проголосувало 285 народних депутатів.

Реформа, у разі остаточного схвалення, передбачає перетворення СБУ з правоохоронного на контррозвідувальний орган. Зокрема, СБУ позбудеться повноважень у сфері економіки та боротьби з корупцією, а після 2024 року – якщо ця норма не буде змінена під час другого читання - повністю позбудеться функцій досудового слідства.

Також передбачені суттєве скорочення чисельності служби та її демілітаризація – співробітники більшості підрозділів матимуть не військові, а спеціальні звання.

Реформування Служби безпеки України є одним з критеріїв зближення України до НАТО.

Детальніше про ухвалені зміни у публікації: Реформа попри опір: як має змінитися Служба безпеки України.