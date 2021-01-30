8 тысяч жителей немецкого Геттингена эвакуировали из-за бомб времен Второй мировой

Более 8000 жителей Геттингена, города в земле Нижняя Саксония, должны будут в субботу 30 января выехать из своих домов на время нейтрализации бомб времен Второй мировой войны, найденных в центре города.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По предварительным выводам специалистов, бомб всего четыре. Неразорвавшиеся снаряды нашли на участке со строительством возле железнодорожной станции. На обезвреживание бомб может потребоваться около суток - до вечера 31 января.

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Для тех людей, которые не могут временно остановиться у родственников и друзей, создали эвакуационные центры.

В связи с работой саперов, центральная железнодорожная станция города часть дня будет закрытой, а проходные поезда Deutsche Bahn отправят по другим маршрутам.

Подобные случаи не являются редкостью для Германии, а иногда приводили к трагедиям.

Так, в июне 2010 года в Геттингене погибли трое саперов и еще шестеро получили ранения, когда пытались обезвредить очередную найденную бомбу.