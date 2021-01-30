В Британии допускают ограничения на экспорт вакцин - СМИ

В правительстве Британии начали интересоваться юридическими аспектами относительно того, как в случае необходимости можно будет ограничить экспорт вакцин от коронавируса или их составляющих из Британии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника в правительстве, а также двух экспертов, привлеченных к вопросу.

По их словам, этот потенциальный шаг может быть применен только в случае дефицита вакцин в самой Британии и касаться только доз, которые заказаны для Британии.

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Спикер правительства на вопрос, действительно начинали консультации о юридических аспектах такого шага, уклонился от комментария. "Мы постоянно поддерживаем контакт с разработчиками вакцины и остаемся уверенными в том, что проблем с поставками вакцины не будет", - отметил он.

Напомним, после первых проблем с поставками вакцины от BioNTech-Pfizer, а дальше заявления AstraZeneca о том, что компания сможет предоставить ЕС в ближайшее время значительно меньше вакцин, чем пообещала, Евросоюз решил ввести механизм контроля экспорта вакцины, произведенной на территории стран блока.

Акт, принятый по срочной процедуре, предполагает получение разрешений на экспорт вакцин COVID-19 за пределы ЕС до конца марта 2021 года. Эта схема применяется только к экспорту вакцин от компаний, с которыми ЕС предварительно заключил соглашения на покупку, и не коснется гуманитарных поставок.

Cперва сообщалось, что ЕС намерен контролировать перевозки вакцин в том числе на границе между Ирландией и Северной Ирландией, которая по соглашению о Brexit должна была остаться "прозрачной" - что успело серьезно встревожить Великобританию и Ирландию. В тот же вечер Еврокомиссия опровергла такие планы.