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Британія вакцинувала від коронавірусу 8 мільйонів осіб

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У США вже використали майже 30 млн доз вакцини від COVID-19

Неділя, 31 січня 2021, 16:01

У Сполучених Штатах з початку кампанії зі щеплення від коронавірусу ввели понад 29,5 мільйона доз вакцини.

Про це свідчать дані центрів США з контролю та профілактики захворювань, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

За офіційними даними, було введено 29 577 902 дози - близько 59% з 49 932 850 доз вакцини, які були отримані від виробників.

24 мільйони людей отримали принаймні одну дозу вакцини, а близько 5,25 мільйона людей були повністю вакциновані.

У США для щеплень населення використовуються вакцини Moderna і Pfizer/BioNTech.

Нагадаємо, у Великій Британії вже 8 мільйонів осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в уряді Британії почали цікавитися юридичними аспектами щодо того, як у разі необхідності можливо обмежити експорт вакцин від коронавірусу або їхніх складових з країни.

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