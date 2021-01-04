Президентка Молдови перший закордонний візит здійснить в Україну 12 січня

Президентка Молдови Мая Санду 12 січня відвідає Україну з офіційним візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у статті заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви для ZN.UA.

"Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою — 12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Маї Санду, який стане для неї першим із часу обрання", - написав Жовква.

Інавгурація Санду відбулася у Кишиневі 24 грудня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив Маю Санду до Києва у першій телефонній розмові наступного дня після президентських виборів.

Згодом Санду підтвердила, що свій перший візит на посаді президента здійснить до Києва.

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