Президентка Молдови перший закордонний візит здійснить в Україну 12 січня
Президентка Молдови Мая Санду 12 січня відвідає Україну з офіційним візитом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у статті заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви для ZN.UA.
"Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою — 12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Маї Санду, який стане для неї першим із часу обрання", - написав Жовква.
Інавгурація Санду відбулася у Кишиневі 24 грудня.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив Маю Санду до Києва у першій телефонній розмові наступного дня після президентських виборів.
Згодом Санду підтвердила, що свій перший візит на посаді президента здійснить до Києва.
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