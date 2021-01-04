Президент Молдовы первый зарубежный визит совершит в Украины 12 января

Президент Молдовы Мая Санду 12 января посетит Украину с официальным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы для ZN.UA.

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой - 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Маи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", - написал Жовква.

Инаугурация Санду состоялась в Кишиневе 24 декабря.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил Майю Санду в Киев в первой телефонном разговоре, на следующий день после президентских выборов.

Впоследствии Мая Санду подтвердила, что свой первый визит на посту президента совершит в Киев.

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