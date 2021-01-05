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Путін і Меркель обговорили Донбас і спільне виробництво вакцини

Вівторок, 5 січня 2021, 14:26

Президент Росії Владімір Путін і канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вівторок обговорили "нормандський процес" та потенційне спільне виробництво вакцин. 

Про телефонну розмову прозвітувала пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".

Як заявили у президента РФ, Путін і Меркель обговорили "деякі аспекти внутрішньоукраїнського врегулювання, перш за все в контексті реалізації мінського "Комплексу заходів" і домовленостей, досягнутих в ході "нормандських" самітів".

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Також обговорювалися питання співпраці в боротьбі з пандемією коронавірусу "з акцентом на можливі перспективи спільного виробництва вакцин".

ВІдзначається, що лідери домовились про продовження контактів на цю тему між міністерствами охорони здоров'я та іншими профільними структурами двох країн.

Нагадаємо, в Офісі президента України сподіваються, що новий саміт лідерів у Нормандському форматі щодо війни на Донбасі зможе відбутися у 2021 році.

Також повідомлялося, що Україна розраховує на проведення зустрічі політичних радників щодо Донбасу в Нормандському форматі у січні 2021 року.

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Донбас та ОРДЛО Путін Меркель
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