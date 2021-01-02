В Офісі президента сподіваються на новий "нормандський" саміт у 2021 році 

В Офісі президента України сподіваються, що новий саміт лідерів у Нормандському форматі щодо війни на Донбасі зможе відбутися у 2021 році.

Як пише "Європейська правда", про це заявив Ігор Жовква, заступник глави Офісу президента і дипломатичний радник президента України, у своїй колонці, опублікованій у виданні "Дзеркало тижня".

"Ми ставимо за мету у 2021 році провести наступний саміт у Нормандському форматі. Його стратегічним завданням буде обговорення ключового питання - встановлення миру на Донбасі на українських умовах", - пише Ігор Жовква.

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У цьому Україна розраховуватиме на підтримку Німеччини та Франції.

Ігор Жовква додав, що також триватиме робота над реалізацією домовленостей, досягнутими лідерами на минулому паризькому саміті 9 грудня 2019 року. Паралельно Україна працюватиме над посиленням міжнародного тиску на Росію, щоб змусити її виконувати власні зобов’язання.

"Тактичними завданнями" щодо ситуації на Донбасі він називає збереження режиму тиші, активізацію роботи Тристоронньої контактної групи, обмін утримуваними особами та забезпечення доступу до них представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій, повноцінне відкриття нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування, відведення сил та розмінування на погоджених ділянках, забезпечення безперешкодного доступу спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окуповані території.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента заявили, що Україна розраховує на проведення зустрічі політичних радників щодо Донбасу в Нормандському форматі у січні 2021 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що не вважає "глухим кутом" ситуацію з Нормандським форматом через відсутність повторної зустрічі на рівні лідерів, і що цей переговорний формат залишається важливим та необхідним.

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