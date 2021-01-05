Путин и Меркель обсудили Донбасс и совместное производство вакцины

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во вторник обсудили "нормандский процесс" и потенциальное совместное производство вакцин.

О телефонном разговоре отчиталась пресс-служба Кремля, пишет "Европейская правда".

Как заявили в президента РФ, Путин и Меркель обсудили "некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских "саммитов".

Также обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса "с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин".

Отмечается, что лидеры договорились о продолжении контактов на эту тему между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран.

Напомним, в Офисе президента Украины надеются, что новый саммит лидеров в нормандской формате по Донбассу сможет состояться в 2021 году.

Также сообщалось, что Украина рассчитывает на проведение встречи политических советников по Донбассу в нормандской формате в январе 2021 года.