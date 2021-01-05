Данія посилила локдаун через "британський" штам

Данія у вівторок ввела нові карантинні заходи, спрямовані на стримування швидкого поширення нового варіанту коронавірусу, який вважається більш заразним.

Про це оголосила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Органи охорони здоров'я Данії очікують, що новий варіант вірусу, вперше виявлений у Британії, стане домінуючим в країні до середини лютого.

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"Мутація вже настільки поширена, що її неможливо зупинити. Але ми можемо розтягнути час, щоб вакцинувати більше людей", - сказала Фредеріксен.

Минулого місяця в Данії спостерігалося різке зростання числа нових випадків коронавірусу і госпіталізацій, в результаті чого лікарні опинилися на межі своєї пропускної здатності.

Нові обмеження включають скорочення ліміту громадських зібрань із 10 до 5 осіб. Також буде введено правило двометрової дистанції в громадських місцях, включаючи магазини.

Данія запровадила більш жорсткий карантин в грудні - закрились бари, ресторани та інші другорядні магазини.

Органи охорони здоров'я заявили, що станом на вівторок було вакциновано 51 500 осіб або 0,9% населення. Вакцинація в приблизно 900 будинках для літніх людей буде завершена на цьому тижні - на один тиждень раніше, ніж планували.