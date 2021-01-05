Дания усилила локдаун из-за "британского" штамма

Дания во вторник ввела новые карантинные меры, направленные на сдерживание быстрого распространения нового варианта коронавируса, который считается более заразным.

Об этом объявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Органы здравоохранения Дании ожидают, что новый вариант вируса, впервые обнаруженный в Британии, станет доминирующим в стране до середины февраля.

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"Мутация уже настолько распространена, что ее невозможно остановить. Но мы можем растянуть время, чтобы вакцинировать больше людей", - сказала Фредериксен.

В прошлом месяце в Дании наблюдался резкий рост числа новых случаев коронавируса и госпитализаций, в результате чего больницы оказались на грани своей пропускной способности.

Новые ограничения включают сокращение лимита общественных собраний с 10 до 5 человек. Также будет введено правило двухметровой дистанции в общественных местах, включая магазины.

Дания ввела более жесткий карантин в декабре - закрылись бары, рестораны и другие второстепенные магазины.

Органы здравоохранения заявили, что по состоянию на вторник было вакцинировано 51 500 человек или 0,9% населения. Вакцинация в примерно 900 домах престарелых будет завершена на этой неделе - на одну неделю раньше, чем планировали.