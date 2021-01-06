У Литві обговорюють "паспорт імунітету" для тих, хто перехворів на Covid-19 або вакцинувався

У Литві обговорюють доцільність створення так званого "паспорту імунітету" для осіб, які добровільно вакцинувалися від коронавірусу або нещодавно перехворіли.

Як повідомляє LRT, про це заявила прем’єр країни Інгріда Шимоніте, пише "Європейська правда".

"На такий документ зможуть претендувати не лише люди, які вакцинувалися, але й особи, які хворіли та мають антитіла до вірусу. Ми обговорюємо це питання з експертною радою, але поки не маємо готового рішення", - зазначила прем’єр.

За її словами, запровадження такого документа було б справедливим кроком, тому що зараз до людей, які принаймні деякий час не ризикують заразитися та заразити інших, застосовуються такі самі карантинні обмеження, як до всіх громадян.

Нагадаємо, раніше французький уряд пропонував проєкт, за якими нещепленим людям можна було б забороняти відвідувати громадські місця під час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я - але після гучної критики був змушений відкласти його.

Іспанія збирається створити реєстр людей, які не захотіли вакцинуватися від коронавірусу, хоча загалом вакцинація є добровільною.