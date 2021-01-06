В Литве обсуждают "паспорт иммунитета" для тех, кто переболел Covid-19 или вакцинировался

В Литве обсуждают целесообразность создания так называемого "паспорта иммунитета" для лиц, которые добровольно вакцинировались от коронавируса или недавно переболели.

Как сообщает LRT, об этом заявила премьер страны Ингрида Шимоните, пишет "Европейская правда".

"На такой документ смогут претендовать не только люди, которые вакцинировались, но и лица, которые болели и имеют антитела к вирусу. Мы обсуждаем этот вопрос с экспертным советом, но пока не имеем готового решения", - отметила премьер.

По ее словам, введение такого документа было бы справедливым шагом, потому что сейчас к людям, которые переболели и по крайней мере некоторое время не рискуют заразиться и заразить других, применяются такие же карантинные ограничения, как и ко всем гражданам.

Напомним, ранее французское правительство предлагало проект, согласно которому невакцинированным людям могли запретить посещать общественные места во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения - но после громкой критики было вынуждено отложить его.

Испания собирается создать реестр людей, которые не захотели вакцинироваться от коронавируса, хотя в целом вакцинация является добровольной.