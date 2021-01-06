Швейцария планирует продолжить жесткий локдаун до конца зимы

Федеральное правительство Швейцарии планирует продолжить жесткий локдаун до конца февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NZZ.

6 января в федеральном правительстве отметили, что из-за тревожной эпидемической ситуации жесткий карантин с закрытием ресторанов, культурных, спортивных и развлекательных заведений может быть продлен еще на 5 недель - до конца февраля.

Финальное решение по этому поводу будет объявлено 13 января, после консультаций с властями кантонов.

В тот же день должны сообщить, на какую компенсацию может рассчитывать бизнес, вынужденный прекратить деятельность в связи с карантином.

Также с 9 января перестанут действовать исключения из жесткого локдауна для тех кантонов, где эпидемическая ситуация более благоприятная - в них рестораны и другие заведения также должны будут закрыться. В то же время, решение о закрытии школ оставляют на усмотрение местных властей.

До конца января Швейцария планирует закончить вакцинацию жителей домов престарелых, а лиц старше 70 лет - до конца февраля.

Напомним, Швейцария ранее объявила о введении локдауна с 22 декабря до 22 января.

За последние 24 часа в Швейцарии и княжестве Лихтенштейн обнаружили 4808 новых заражений, 65 больных умерли. Среди всех сделанных тестов положительные составляют 16,4%.

Население страны - около 8,6 миллиона человек.