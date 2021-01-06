Поліція витіснила протестувальників із крила Капітолію, де розташований Сенат

Правоохоронці витіснили протестувальників із поверхів Капітолію, де розташовується Сенат – одна із двох палата Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

За даними телеканалу, поліція успішно відтіснила прихильників Дональда Трампа від сенатського крила будівлі до Ротонди, і вони виводять їх зі східних та західних дверей Капітолію.

За інформацією журналістів, з боку Сенату ситуація виглядає спокійною.

Раніше повідомлялося, що поліція Капітолію затримала деяких протестуючих, які штурмували будівлю. Деякі демонстранти увірвались у зал Сенату.

Водночас невідомо, яка ситуація в іншому крилі, де розташовується Палата представників. Очевидно, що в будівлі досі залишаються протестувальники, але їхня кількість невідома.

Як повідомлялося, у середу під час мітингу прихильників Дональда Трампа, вони увірвалися до Капітолія, де мали оголосити результати виборів.

Чинного віцепрезидента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для визнання перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму.

Також ведеться евакуація конгресменів. Частина з них вже повідомили ЗМІ що змогли вийти з будівлі, скориставшись секретним виходом.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".