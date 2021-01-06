Полиция очистила от протестующих крыло Капитолия, где расположен Сенат

Правоохранители вытеснили протестующих с этажей Капитолия, где располагается Сенат - одна из двух палата Конгресса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, полиция успешно оттеснила сторонников Дональда Трампа из сенатского крыла здания до Ротонды, и они выводят их из восточных и западных дверей Капитолия.

По информации журналистов, со стороны Сената ситуация выглядит спокойной.

Ранее сообщалось, что полиция Капитолия задержала некоторых протестующих, штурмовавших здание. Некоторые демонстранты ворвались в зал Сената.

В то же время неизвестно, какая ситуация в другом крыле, где располагается Палата представителей. Очевидно, что в здании до сих пор остаются протестующие, но их количество неизвестно.

Как сообщалось, в среду во время митинга сторонников Дональда Трампа они ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов.

Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.