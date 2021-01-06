Байден о штурме Капитолия: это - не протест, а бунт и нападение на демократию

Избранный президент США Джо Байден обратился к участникам беспорядков у здания Капитолия, назвав их действия нападением на демократию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Угроза безопасности избранных должностных лиц, это - не протест. Это – восстание. Мир наблюдает. Как и многие другие американцы, я шокирован и опечален тем, что наша страна, так долго остававшаяся маяком света и надеждой на демократию, подошла к такому мрачному моменту", - сказала Байден.

"В этот час наша демократия подвергается беспрецедентному нападению. В отличие от всего, что мы видели в наше время…Позвольте мне быть очень ясным. Сцены хаоса в Капитолии не отражают истинную Америку. Не представляют, кто мы. То, что мы видим, - это маленькие количество экстремистов, преданных беззаконию. Это не инакомыслие. Это беспорядок. Это хаос. Это граничит с подрывом мятежа. И ему нужно положить конец прямо сейчас ", - добавил он.

Как сообщалось, в среду во время митинга сторонников Дональда Трампа они ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов.

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