Страны ЕС не имеют права вести двусторонние переговоры о покупке вакцины - глава ЕК

Страны Европейского союза не имеют права проводить отдельные переговоры о покупке вакцин от коронавируса с третьими странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Единственный механизм, который существует, это 27 стран работают вместе и одной стране ЕС не разрешается отойти отклониться от этой юридически обязательной базы параллельно, или иметь контракты параллельно", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества Германии и России в производстве вакцины "Sputnik V".

"Портфолио, который мы имеем сейчас, и я уже об этом говорила, - включает 2,3 млрд доз вакцин. Это больше чем достаточно, чтобы вакцинировать все европейское население", - добавила президент Еврокомиссии, напомнив, что любая вакцина должна пройти одобрение в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Фон дер Ляйен также сообщила, что Еврокомиссия договорилась о закупке еще 200 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer от коронавируса, с возможностью докупить после этого еще 100 млн доз.