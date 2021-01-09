Twitter навсегда забанил Трампа, его кампанию и удалил твит правительства США

Социальная сеть Twitter удалила аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию.

Об этом говорится в официальном заявлении соцсети по этому поводу.

В этом предшествовала короткое 12-часовое прекращения доступа Трампа в его аккаунту на фоне штурма Капитолия сторонниками Трампа. После восстановления доступа президент, по мнению администрации Twitter, снова нарушил правила сети.

"После детального анализа последних твитов и контекста, который их сопровождал - особенно того, как их воспринимали в сети Twitter и вне ее - мы на постоянной основе прекратили работу аккаунта из-за риска дальнейшего подстрекательство к насилию", - говорится в заявлении.

Формальным основанием для блокировки стали два твита Трампа, которые, впрочем, не содержали никаких прямых призывов. Один твит был лишен конкретики и обращался к избирателям Трампа, уверяя, что их голос является достаточно сильным, что с ними "не будут вести себя недостойно". Вторым твитом Трамп сообщил о том, что он не пойдет на инаугурацию избранного президента (хотя традиционный порядок предусматривал его присутствие). В Twitter решили что, учитывая распространение призывов сорвать инаугурацию, в том числе с оружием, это может быть прочитано как сигнал к насилию, ведь церемония станет "безопасной мишенью" при отсутствии Трампа.

После блокировки своего личного аккаунта Трамп раскритиковал действия Twitter в официальном аккаунте президентов США @POTUS. Эти твиты были быстро удалены администрацией. Трамп попытался запостить те же сообщения на аккаунте своей кампании @TeamTrump, после чего сеть заблокировала на постоянной основе этот аккаунт.

Примечательно, что твиты соратников Трампа с критикой действий Твиттера - например его сына, Дональда Трампа моладшего - соцсеть не удаляет.

Подробнее о других изменениях, которые произошли после штурма парламента США сторонниками Трампа, читайте в статье Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США.

Среди нападавших было значительное количество сторонников теории заговора QAnon. Об этом - в статье "Педофилы против Трампа: как нелепая теория заговора подтолкнула к штурму парламента США"