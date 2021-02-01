100-річний ветеран з Британії, який зібрав мільйони фунтів для медиків, потрапив у лікарню з COVID

Британський 100-річний ветеран Том Мур, який під час локдауну минулого року зібрав 33 млн фунтів стерлінгів для медиків і став героєм у Британії, госпіталізований з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мур, який зібрав 33 мільйони фунтів стерлінгів для Національної служби здоров'я (NHS), пройшовши 100 кіл у своєму саду з ходунками, був госпіталізований в лікарню Бедфорда після позитивного результату тесту на коронавірус, повідомила його дочка в неділю.

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У грудні ветеран Другої світової війни вирушив у відпустку з сім'єю на Барбадос. Його дочка повідомила, що протягом останніх декількох тижнів він лікувався від пневмонії, а минулого тижня отримав позитивний результат на COVID-19.

Зараз у Британії проводиться вакцинація всього населення похилого віку від коронавірусу. Але, за даними ЗМІ, Мур ще не отримав щеплення, тому що лікувався від пневмонії.

Ветеран госпіталізований, але лікування у відділенні інтенсивної терапії наразі йому не знадобилося.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон був серед безлічі людей з усієї країни, які побажали одужання своєму герою.

"Ви надихнули всю націю, і ми всі бажаємо вам повного одужання", - заявив Джонсон в Twitter.

Торік весною Мур невдовзі до свого 100-річчя запланував зібрати кошти на знак подяки персоналу Національної служби здоров'я, який дбав про нього, коли він лікувався від раку і відновлювався після перелому.

Спочатку він мав намір зібрати таким чином 1000 фунтів, однак його вчинок настільки вразив людей, що пожертви зробили сотні тисяч людей.

Своїм вчинком Мур побив два рекорди Гіннеса. У липні 2020 року королева Єлизавета II посвятила Тома Мура в лицарі.