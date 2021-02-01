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100-летний ветеран из Британии, который собрал миллионы фунтов для медиков, попал в больницу с COVID

Понедельник, 1 февраля 2021, 12:58

Британский 100-летний ветеран Том Мур, который во время локдауна прошлого года собрал 33 млн фунтов стерлингов для медиков и стал героем в Британии, госпитализирован с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мур, который собрал 33 миллиона фунтов стерлингов для Национальной службы здоровья (NHS), пройдя 100 кругов в своем саду с ходунками, был госпитализирован в больницу Бедфорда после положительного результата теста на коронавирус, сообщила его дочь в воскресенье.

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В декабре ветеран Второй мировой войны отправился в отпуск с семьей на Барбадос. Его дочь сообщила, что в течение последних нескольких недель он лечился от пневмонии, а на прошлой неделе получил положительный результат на COVID-19.

Сейчас в Британии проводится вакцинация всего пожилого населения от коронавируса. Но, по данным СМИ, Мур еще не получил прививку, потому что лечился от пневмонии.

Ветеран госпитализирован, но лечение в отделении интенсивной терапии ему пока не понадобилось.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был среди множества людей со всей страны, которые пожелали выздоровления своему герою.

"Вы вдохновили всю нацию, и мы все желаем вам полного выздоровления", - заявил Джонсон в Twitter.

В прошлом году весной Мур незадолго до своего 100-летия запланировал собрать средства в благодарность персоналу Национальной службы здоровья, который заботился о нем, когда он лечился от рака и восстанавливался после перелома.

Сначала он намеревался собрать таким образом 1000 фунтов, однако его поступок настолько поразил людей, что пожертвования сделали сотни тысяч человек.

Своим поступком Мур побил два рекорда Гиннеса. В июле 2020 года королева Елизавета II посвятила Тома Мура в рыцари. 

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