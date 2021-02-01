В ЕС не изменили планов относительно визита Борреля в Москву после новой волны протестов в РФ

Европейский Союз не изменил планов по поводу визита в Москву высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после воскресных протестов в России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Все планы визита остаются в силе, как анонсировалось на прошлой неделе. Задержание и использование силы против людей, которые пытаются выразить свою политическую точку зрения, недопустимы, и это широко осуждалось странам ЕС и институтами", - сказал Стано.

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Он добавил, что это один из вопросов, которые будут подниматься на встречах в Москве.

На вопрос о том, будет ли Боррель настаивать на встрече с арестованным Алексеем Навальным, Стано ответил: "При подготовке визита вы не настаиваете, вы пытаетесь согласовать с другой стороной программу визита".

Он добавил, что встречи с лидерами общественности - один из краеугольных камней любого подобного визита. "Что касается господина Навального, то мы находимся в контакте с его командой, чтобы видеть, возможна ли такая встреча. Пока я не могу ничего подтвердить", - сказал пресс-секретарь.

Напомним, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Во время визита Боррель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, а также о недавнем отравлении, задержании и аресте Навального и подавлении протестов в его поддержку.

До визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.